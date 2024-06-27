"صحة المنوفية" تبدأ بمسح ميداني في القرى للقضاء على البلهاريسيا بحلول 2025

تبدأ مديرية الصحة بالمنوفية، في إجراء مسح ميداني لسكان القرى، للقضاء على البلهارسيا، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025 وبناء على توجيهات الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة.

وتقرر بدء فعاليات المسح الميداني لنسبة 10 من سكان القرى في الفترة من 1/7/2024 وحتى 30/9/2024، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية للتخلص من المرض.

واستقبلت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، وفريق المرور المرافق له من الإدارة العامة للوبائيات والترصد والإدارة العامة للأمراض المعدية والإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

بدأت الزيارة بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم ومستشفى صدر شبين الكوم ومركز الوقاية مابعد التعرض للعقر، وتم المرور على الأقسام الداخلية والعناية المركزة والغسيل الكلوي والمعمل ومتابعة أعمال الترصد ومطابقة سجلات الترصد على البرنامج الالكتروني القومي للترصد NEDSS وعلى تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وبعد ذلك تم عقد إجتماع الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، وفريق المرور المرافق له وفريق المديرية وتم مناقشة ملاحظات المرور وأشاد بالأعمال الوقائية بالمحافظة.

وحضر المرور الدكتورة عبير نشأت مساعد مدير عام الڜئون الوقائية، والدكتور هيثم سلامة مدير الرعاية العاجلة والحرجة، والدكتورة منة الله السيد مسئول الترصد ومصطفى زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية.