الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء أوائل الفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتيجة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، بنسبة نجاح بالفرقة الثانية 100%، والفرقة الأولى 73%.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، الدكتورة نورا رمضان عبدالحميد منسق البرنامج ورئيس الكنترول، حيث تم اعتماد النتيجة.

وقدم الدكتور عادل حسن الشكر للقائمين على متابعة سير العملية الامتحانية ومراجعة ورصد وإعلان النتائج وهم: الدكتورة نورا رمضان عبدالحميد منسق البرنامج ورئيس الكنترول، وأعضاء الكنترول الدكتورة أسماء رمضان، والدكتورة إيمان رمضان، والدكتورة الاء سمير، والدكتورة رشا عطا.

أسماء الـ5 الأوائل على الفرقة الأولى والثانية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كما أعلن الدكتور عادل حسن أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الأولى والثانية بالبرنامج والتي جاءت كالتالي:

أولا: الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الأولى:

• المركز الأول الطالبة ريهام حلمي حسن.

• المركز الثاني الطالبة زينب الشحات إسماعيل  

• المركز الثالث الطالبة أروى عباس الششتاوي

• المركز الرابع الطالبة سما حسن السيد

• المركز الخامس الطالبة 
فيرونيا سامي إسحاق


ثانيًا: الطلاب الخمس الأوائل على الفرقة الثانية:

• المركز الأول الطالبة إسراء رأفت صديق

• المركز الثاني الطالبة إسراء فوزي نصر

• المركز الثالث الطالبة مديحة الشحات إسماعيل

• المركز الرابع الطالبة أمنية أحمد محمد

• المركز الخامس الطالبة رنا إيهاب عبد العزيز

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