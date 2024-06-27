الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين فى جرجا

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة سائق وطالب، كما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز جرجا بين طرفين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، وجود مشاجرة بين "محمد م ب" 27 سنة، سائق، مصابًا بجرح في فروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وابن عمومته "أحمد ع" 18 سنة، طالب، مع "محمد ع" 27 سنة عامل، مصابًا بجرح في فروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام وشقيقه "عاصم" 38 سنة، عامل.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط طرفـي المشاجرة والسلاح المسنخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.