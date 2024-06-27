الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب فى وفاتها

ارشيفيه
ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بترويعها والتسبب في وفاتها، عقب اختطافها من أمام أحد العقارات في منطقة المقطم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس شقيق الطالبة جنى لاتهامه بالتسبب في وفاتها

ولقيت الطالبة جنى.م، 15 سنة، مصرعها في ظروف غامضة بعد تعرضها للخطف على يد والدها وأشقائها، في منطقة المقطم أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأوضحت والدة الفتاة أنه بعد أيام من خطف ابنتها أخبرها أحد أقاربها أن الأخيرة أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات، وفارقت الحياة وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن القاهرة إشارة من مأمور قسم المقطم بورود بلاغ من سيدة بتعرض ابنتها جنى.م.ف للخطف على يد عدد من الأشخاص من أقاربها بدائرة القسم، باستخدام سيارة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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