الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحامل لواء ثورة 30 يونيو بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لهذه الثورة المجيدة، جاء فيها "يطيب لى أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتى أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمى والدولى تحت قيادتكم الرشيدة، أعادها الله على سيادتكم، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالتقدم والرقي والازدهار، وحفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من السادة الوزراء، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء. 

وفى نفس السياق تقدم اللواء أشرف عطية بخالص التهنئة للشعب المصرى وأهالى محافظة أسوان والجهاز التنفيذى للمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات العسكرية والأمنية والمجتمعية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والنماء. 

وأكد أشرف عطية على أننا نسابق الزمن لاستكمال مسيرة الإنجازات فى مختلف القطاعات والخدمات الجماهيرية، ومجالات التنمية البشرية والإنسانية للجيل الحالى والأجيال القادمة، لافتًا  إلى أن المشروعات التى تمت أو الجارية أو المخطط تنفيذها تعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق المزيد من جودة الحياة للمواطن الأسوانى فى مسارات العمل العام، وخاصة مشروعات حياة كريمة،  وأيضًا إحلال وتجديد البنية التحتية وتحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، علاوة على المشروعات الخدمية والتطوير والتجميل، ليساهم كل ذلك فى إحداث تنمية  ملموسة وسريعة لتحسين مستوى معيشة مواطنى هذه المحافظة العريقة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان برقية تهنئة ثورة 30 يونيو

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