أهمها الترطيب ووضع واقي الشمس.. نصائح للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلى وزيادة الرطوبة إلى مشاكل جلدية، لذا يجب أن يكون هناك عناية بالبشرة.

و لكن هناك بعض النصائح التي إذا تم اتباعها تساعدنا في الحفاظ على صحة البشرة وإشراقها وحمايتها في فصل الصيف.

وتقدم "الدستور" فيما يلي أهم نصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف بحسب موقع "vogue".

الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل والخارج:



يعد الترطيب أمرًا أساسيًا ليس فقط للصحة العامة ولكن أيضًا للحفاظ على بشرة جميلة، قد يتسبب جفاف الجلد في ظهور بشرتك جافة وباهتة ومتقشرة وأيضًا ملاحظة وجود الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ومن المهم أيضًا ترطيب بشرتك موضعيًا باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك اسيد.

اشرب مياه كثيرة:



في الصيف، تفقد أجسامنا المزيد من الماء من خلال التعرق، مما يجعل من الضروري البقاء رطبًا طوال اليوم يساعد شرب كمية كافية من الماء على التخلص من السموم، ويحافظ على نضارة البشرة، ويمنعها من أن تصبح جافة ومتقشرة.

ولا تنس أن تحمل معك زجاجة ماء وإذا أصبح الماء العادي مملًا، أضف شرائح من الخيار أو الليمون أو أوراق النعناع للحصول على نكهة منعشة.



وضع واقي الشمس:



واقي الشمس ضروري لروتينك الصيفي للعناية بالبشرة،

يمكنك التحقق من مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تطبيق الطقس على هاتفك.

إذا كان مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أعلى من 6، فاتخذ احتياطات إضافية مثل إعادة وضع واقي الشمس واسع النطاق بمعامل حماية SPF 30 كل ساعتين وانتبه للوقت الذي تقضيه في الشمس.

وعندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أعلى من 8، حاول تجنب البقاء في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة للشمس، والتي تتراوح بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 ظهرًا.

يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تلحق الضرر ببشرتك، مما يسبب حروق الشمس، والشيخوخة المبكرة، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ويمكن أن يصاب واحد من كل خمسة أشخاص بسرطان الجلد، لذلك من المهم اتخاذ خطوات وقائية إضافية، استخدم دائمًا واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى، ثم ضعه على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك.

و اختر واقي الشمس الذي يحتوي على مكونات معدنية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك حيث تستقر هذه المركبات الطبيعية على سطح الجلد وتعكس أشعة الشمس بحيث لا تخترق الأشعة فوق البنفسجية الجلد بالإضافة إلى ذلك، تعكس المكونات النشطة الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B وتكون فعالة فورًا بعد الاستخدام.

وإذا كنت عرضة لفرط التصبغ، فاختر واقي الشمس الملون ذو الأساس المعدني تعد أكاسيد الحديد مكونًا رئيسيًا في مستحضرات الوقاية من الشمس الملونة، وهي معروفة بحجب الضوء المرئياو الضوء الأزرق، الذي يمكن أن يساهم في إنتاج الصبغة على الجلد.

وتذكر إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، خاصة إذا كنت في حمام السباحة أو تتعرقي يمكنك أيضًا تجربة البودرة أو البودرة المضغوطة ذات عامل حماية من الشمس SPF 30+ إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في استخدام التركيبة السائلة.

ويجب عليك استخدام واقي الشمس حتى في الأيام الغائمة على الرغم من أن الغيوم يمكن أن تغطي أشعة الشمس، إلا أنها لا تستطيع إيقاف الأشعة فوق البنفسجية وبينما لا تستطيع الأشعة فوق البنفسجية فئة B اختراق الزجاج، فإن الأشعة فوق البنفسجية فئة A يمكنها ذلك.

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UVA) إلى تدهور الكولاجين ويمكن أن يؤدي إلى تسريع علامات الشيخوخة لذلك، لا تزال الحماية ضرورية حتى في الداخل أو عند الجلوس في السيارة للحفاظ على بشرة شابة وناعمة وصحية.

تناول مضادات الأكسدة:



مضادات الأكسدة هي من أهم الأشياء لبشرتك، خاصة خلال فصل الصيف يمكن أن تسبب الشمس جزيئات غير مستقرة، تسمى الجذور الحرة، لتلف الخلايا في جلدك لكن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والحمضيات والخضروات الورقية والشاي الأخضر يمكنها تثبيت تلك الجذور الحرة، حتى لا تلحق الضرر بخلايا الجلد تعمل مضادات الأكسدة أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على شباب البشرة ونضارتها.

استخدم منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، وفيتامين هـ، ومستخلصات الشاي الأخضر لتعزيز دفاعات بشرتك ضد الأضرار البيئية.

العناية بالبشرة بعد التعرض لأشعة الشمس:

دلل بشرتك بالعناية بعد التعرض للشمس باخذ حمامًا باردًا لتهدئة بشرتك وإزالة أي بقايا للعرق أو واقي الشمس وأتبع ذلك باستخدام مرطب مرطب ومهدئ لتجديد الرطوبة المفقودة.

إذا تعرضت لحروق الشمس، استخدم جل الصبار لتهدئة المناطق المصابة وتجنب خدش الجلد المتقشر وابتعد عن مصادر الحرارة مثل الاستحمام الساخن لمنع المزيد من التهيج ولحماية بشرتك، ارتدِ ملابس واقية وابحث عن الظل خلال ساعات الذروة المشمسة.

باتباع هذا الروتين البسيط، ستتمتع ببشرة صحية ومتوهجة طوال فصل الصيف، مع الاستفادة القصوى من هذا الوقت الجميل من العام. لذا، امضِ واستمتع تحت أشعة الشمس مع الحفاظ على بشرتك سعيدة ومحمية.