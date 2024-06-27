معاينة آثار حريق ورشة أخشاب في صفط اللبن

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل به حريق في صفط اللبن ببولاق الدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به.

وتبين أن الحريق اشتعل في ورشة أخشاب بالطابق الأرضي، وامتد إلى باقي شقق العقار المكون من 4 طوابق، مما أسفر عن تفحم جزء من محتوياته.

كما أصيب عدد من الأشخاص بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة بالمكان.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بورشة في صفط اللبن ببولاق الدكرور.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين أن الحريق اندلع بورشة أخشاب، وامتد لباقي العقار.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.