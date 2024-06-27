مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2024 في الدوري المصري وكوبا أمريكا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب أوروجواي ضد بوليفيا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، المُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مباراة الجونة ضد مودرن فيوتشر، وكذلك مباراة الإسماعيلي ضد المصري في بطولة دوري نايل.

• مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة بنما ضد الولايات المتحدة الأمريكية: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على L'Equipe TV.

- مباراة أوروجواي ضد بوليفيا: في تمام الساعة الرابعة فجرًا، وتُذاع على L'Equipe TV.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الجونة ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الإسماعيلي ضد المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة زد اف سي ضد طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره فاركو، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري نايل.

ولكن يظل موقف نادي الزمالك غامضًا ما إذا كان سيخوض المواجهة المرتقبة من عدمه، في ظل تمسك مجلس إدارة النادي بموقفه بعدم استكمال منافسات الدوري؛ بسبب رغبته في خوض الفِرق المنافسة لمؤجلات الدور الأول قبل البدء في منافسات الدور الثاني من الموسم الجاري.