الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 عامًا على ثورة 30 يونيو.. إنجازات الدولة لبناء الإنسان المصرى

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، إن ملف التعليم شهد تطويرًا غير مسبوق عقب ثورة 30 يونيو فيما يتعلق بالمناهج وإعداد هيئة التدريس، أو الطلاب، وتغيير الكتاب المدرسي.

وأضافت خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن الطفرة في تطوير مجال التعليم لم يكن من فراغ، ولكن يأتي من اهتمام الإدارة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم، والذي منحه أولوية أولى وزادت ميزانية التعليم في الموازنة المصرية، ما أسهم في تطور شكل ومضمون في كل أفرع التعليم.

وتابعت: "المناهج التعليمية شهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوق، للمراحل الأولى من رياض الأطفال وصولًا إلى الصف السادس الابتدائي، إضافة إلى أنه بداية من هذا العام سنشهد تطورًا في مناهج المرحلة الاعدادية والتي ستتضمن لغة ثانية".

وواصلت: "اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان، تزامن معه تطوير كافة مناهج المراحل الأولى، لأن بناء الإنسان يبدأ من الصغر، خاصة ونحن نشهد تطورًا سريعًا عالميًا، ألزم إدخال مستجدات على المناهج منها مناهج تخص التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وهذا ما نراه في مناهج المرحلة الاعدادية".

وأكدت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، أن مجالات الدراسة الجديدة لم تكن مواد دراسية منفصلة ولكن ستتم دراستها وتطبيقها على الناحية العملية، مشيرة إلى أن هناك خطة لتطوير مرحلة الثانوية العامة وجعلها سنة غير مصيرية، ولكن سيكون هناك تعدد للمسارات أمام الطالب لتأهيله لدخول الجامعات.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو التعليم ملف التعليم الرئيس السيسي

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