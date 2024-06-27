الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى جنوب قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، على جثة شاب مجهول الهوية وبها طعنات آلة حادة "مطواة" على كوبري المقربية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة على كوبري المقربية في مركز قوص.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العشرينات من عمره، ملقاة على كوبري المقربية وبها طعنات آلة حادة مطواة في مركز قوص. تمت معاينة الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هوية المجني عليه وضبط المتهمين.

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