جامعة بنها تتقدم 370 مركزًا على المستوى العالمى بالتصنيف الأمريكى "يو إس نيوز"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تقدم جامعة بنها 370 مركزا دوليا، وفقا لتصنيف «يو إس نيوز الأمريكي 2024-2025»، مشيرًا إلى أن جامعة بنها احتلت الترتيب 573 عالميًا، لتحافظ على وجودها ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة مصنفة دوليا، كما احتلت الترتيب 19 إفريقيا والترتيب 9 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأضاف "الجيزاوي" أن جامعة بنها انضمت لقائمة أفضل الجامعات المصنفة دوليا في 6 مجالات جدد، فقد جاءت بالمركز 254 في مجال الطاقة والـوقود، والمركز 263 بمجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وبالمركز 394 في مجال علوم الحاسب، كما جاءت بالمركز 340 في علم النبات والحيوان، و648 بمجال علم المواد، والمركز 665 بمجال الفيزياء.

وأشار إلى تقدم الجامعة في مجال الهندسة فجاءت بالمركز 391 عالميا متقدمة عن الإصدار السابق 183 مركزا، وفي مجال الكيمياء حيث احتلت المركز 823 عالميًا، متقدمة عن الإصدار السابق 87 مركزًا.

ولفت إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة، وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.

وأوضح أن تصنيف يو اس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية، وصنف هذا العام 2.165 جامعة من أكثر من 90 دولة حول العالم.

ونوه بأنه من ضمن مؤشرات التصنيف السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالميًا والكتب المنشورة بدور النشر العالمية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي وغيرها من المؤشرات التي تقيس جودة مخرجات البحث العلمي.

وتوجه جامعة بنها التهنئة لجميع منسوبيها، متمنيًا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.