الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الطرق والكبارى توضح حقيقة وجود مناطق دون إنارة على الطريق الدائرى

هيئة الطرق والكبارى
هيئة الطرق والكبارى

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن عدم وجود إنارة على بعض مناطق الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ما يتسبب في وقوع بعض الحوادث.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، بعض الحقائق ردا على ما جاء في الفيديو، كالتالي:

1. تنفيذا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتخفيض الإنارة على شبكة الطريق المصرية ومنها الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن.

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2. يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام (العلامات الإرشادية والعواكس الارضية المضيئة والتخطيط السطحي)، ومنها على سبيل المثال المنطقة المشار إليها في الشكوى.

3. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري القيام بأعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامه كل الطرق بشكل دوري ومستمر (من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة  والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي) للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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4. تناشد الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين إرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي (الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس أب على رقم  01207255273) والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

هيئة الطرق والكباري
هيئة الطرق والكباري
هيئة الطرق والكباري
هيئة الطرق والكباري
IMG-20240627-WA0012
IMG-20240627-WA0012
الهيئة العامة للطرق والكباري لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وزارة النقل وزير النقل الطرق والكباري

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