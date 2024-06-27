الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العطاش" مجموعة مارك كاسترو على طاولة ورشة الزيتون

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل الكاتب مارك كاسترو في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، في أمسية جديدة من أمسيات الورشة، لمناقشة مجموعته القصصية "العطاش"، والصادرة عن سلسلة النشر في المجلس الأعلى للثقافة.

تفاصيل أمسية ورشة الزيتون الأدبية الجديدة

في السابعة من مساء الإثنين المقبل الأول من يوليو، تستقبل ورشة الزيتون الأدبية في مقرها الكائن بحزب التجمع فرع شرق القاهرة. 1 شارع محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي سليم الأول سابقًا بجوار صيدلية جرجس وأسواق العثيم وبالقرب من قصر الطاهرة ومحطة مترو سراي القبة، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية "العطاش"، للكاتب مارك كاسترو.

ويتناول المجموعة بالنقد والنقاش والتحليل كل من الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، والقاص أسامة ريان، والكاتب سامح وهيب والروائي السوداني الكبير الحسن محمد سعيد، ويدير الندوة الإعلامي عمرو الشامي، بحضور ومشاركة أعضاء ورشة الزيتون الأدبية.

إطلالة على مجموعة العطاش

وكانت مجموعة "العطاش"، للكاتب مارك كاسترو، قد صدرت مطلع العام الجاري بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن سلسلة الكتاب الأول والتي يصدرها المجلس الأعلي للثقافة.

وحسب الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه: "تناول الكاتب ــ العطاش ــ قضايا واقعية يشعر القارئ وكأنه رآها أو عايشها، مواقف قريبة من أفلام الأبيض والأسود، والمجموعة القصصية في أغلب قصصها لم تخرج من أسر الكتابة الكلاسيكية، التي تحتفل بالوصف وباللغة الرصينة، نحن أمام مجموعة قصصية تنبئ عن كاتب جاد وواعد، يمتلك بوجه عام أدوات الكتابة الجيدة.

فيما يذهب الناقد الدكتور رضا عطية إلي أن مجموعة "العطاش": أحسن الكاتب في تشكيل بناء درامي بين شخوص حكاياته القصصية، وبمثل عناية السرد بتتبع تنامي الأحداث المشكلة لمسار الحكاية أي وصف الحركة الخارجية، ثمة بالتوازي عناية بتقصي الأغوار النفسية للشخصيات والتعمق في حركة الداخل وجلاء الحالات الشعورية والانعكاسات الحادثة بأثر حركة الخارج وتطورات الأحداث.

ورشة الزيتون الأدبية المجموعة القصصة العطاش الكاتب مارك كاسترو إصدارات المجلس الأعلى للثقافة الشهيد احمد منسي حزب التجمع شرق القاهرة

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