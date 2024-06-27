كيم كاردشيان تتغزل بنجم منتخب إنجلترا.. القصة كاملة

تصدرت نجمة التليفزيون كيم كاردشيان، ترند البحث عبر الموقع الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن زعمت تقارير إعلامية أن كاردشيان، معجبة بالإنجليزي جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وفريق ريال مدريد الإسباني.

وقالت كاردشيان عن شراكتهما في بيان رسمي: "يسعدني أن أكشف النقاب عن جود كوجه لحملتنا الجديدة، لقد كان دائمًا نجمًا صاعدًا في عالم كرة القدم، لكنه عزز نفسه هذا العام كرمز، وتأثيره على الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين لا يمكن إنكاره!".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن "كاردشيان طورت إعجابها باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، حيث تجده جذابًا من الناحية الجسدية".

وختمت: "كيم كاردشيان البالغة من العمر 43 عامًا لا تجد أزمة بسبب الفجوة العمرية مع بيلينجهام، الذي تراه مثيرًا، وتبدو معجبة به".

بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن فوز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد الأوروبي "يويفا" عبر حسابه على منصة "إكس"، فوز جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وتألق جود بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد، إذ ساهم في قيادة فريقه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على حساب بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

كيم كاردشيان تتغزل بنجم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام

كيم كاردشيان تتغزل بنجم منتخب إنجلترا جود بيلينجهام

كيم كاردشيان بموضة مارلين مونرو

يقارن العديد من محبي كيم كاردشيان مظهرها مع الراحلة مارلين مونرو هذا الصيف، حيث تشاركنا بعض اللقطات من جلسة تصوير شقراء.

ترتدي كيم كاردشيان طقمًا مكونًا من قطعتين بطبعة جلد الفهد مع قناع عين مطابق وهي تتخذ وضعيات أمام الكاميرا.

ومن الواضح أن أصدقاءها المشاهير، بمن في ذلك أنتوني ونيكي جلاسر، انبهروا عندما شاركوا بعض الحب في التعليقات، حيث كتبوا: "رائع" و"أنا أحب هؤلاء".