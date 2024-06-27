الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول أمريكى كبير: واشنطن قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بـ6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

بايدن
بايدن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئول أمريكي كبير قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت مساعدات أمنية وعسكرية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأشار المسئول، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن الكشف عن قيمة المساعدات جاء ردًا على الاتهامات "المحيرة وغير الدقيقة" التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن بتأخير إرسال شحنات الأسلحة لبلاده.

وعلى صعيد آخر، قالت حركة حماس إن المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هى تأكيد من حكومة الصهاينة على استمرارها في تحدي كل القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء وارتكاب أبشع المجازر بحقهم.

وتابعت، الثلاثاء، أن "حماس" تحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسئولية عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، باستمرارها في منح حكومة الاحتلال وجيشها الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع.

وأوضحت أنه في ظل استمرار هذه المجازر البشعة وتصعيدها، ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات والضغط لوقف العدوان، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسئولياتهم تجاه هذه الجرائم المروّعة المستمرة والتحرك العاجل لحماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم.

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