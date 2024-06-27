الخميس 27 يونيو 2024
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عدّل إعدادات التكييف والثلاجة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء

تقليل استهلاك الكهرباء في الأجهزة المنزلية مثل الثلاجة وأجهزة التكييف يمكن أن يسهم بشكل كبير في خفض فواتير الكهرباء والحفاظ على البيئة، وفيما يلي بعض النصائح لتعديل الثلاجة وإعدادات التكييف لتحقيق ذلك:

كيفية تعديل الثلاجة لتقليل استهلاك الكهرباء:

ضبط درجة الحرارة:

- يجب ضبط درجة حرارة الثلاجة على حوالي 4 درجات مئوية والمجمد (الفريزر) على حوالي -18 درجة مئوية، والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة يضمن بقاء الطعام طازجًا دون استخدام طاقة زائدة.

تنظيف المكثف:

- يجب تنظيف لفائف المكثف خلف أو تحت الثلاجة بانتظام لضمان عمل الثلاجة بكفاءة، لأن الأوساخ والغبار المتراكم يمكن أن يتسبب في عمل المحرك بشكل زائد، ما يزيد من استهلاك الكهرباء.

تفادى فتح الباب بشكل متكرر:

- فتح باب الثلاجة بشكل متكرر يجعل المحرك يعمل بجهد أكبر لاستعادة درجة الحرارة المناسبة، ما يزيد من استهلاك الكهرباء، وحاول أخذ كل ما تحتاجه في مرة واحدة وتقليل وقت بقاء الباب مفتوحًا.

تجنب وضع الطعام الساخن:

  - وضع الطعام الساخن في الثلاجة يزيد من الحمل عليها، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، ويفضل ترك الطعام ليبرد قليلًا قبل وضعه في الثلاجة.

ملء الفراغات:

- يجب ألا تكون الثلاجة مكدسة بشكل زائد، ولكن في نفس الوقت لا تتركها فارغة تمامًا، ووجود بعض المواد داخل الثلاجة يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة وتقليل عمل المحرك.

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كيفية ضبط التكييف لتقليل استهلاك الكهرباء:

ضبط درجة الحرارة:

- يفضل ضبط درجة حرارة التكييف على حوالي 24-26 درجة مئوية، وهذه الدرجة كافية لتبريد الغرفة بشكل مريح وتساعد في تقليل استهلاك الكهرباء.

استخدام المروحة:

- يمكن استخدام مروحة السقف أو المروحة العادية جنبًا إلى جنب مع التكييف لتوزيع الهواء البارد بشكل أفضل وتقليل الحمل على التكييف.

الصيانة الدورية:

- يجب تنظيف فلاتر التكييف بانتظام وتفقد الوحدات الخارجية لضمان عدم وجود انسدادات أو عوائق، فالصيانة الدورية تساعد في الحفاظ على كفاءة التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.

استخدام الستائر والعوازل:
- استخدام الستائر أو العوازل الحرارية على النوافذ يمكن أن يقلل من تسرب الحرارة إلى الداخل، ما يقلل من الجهد المطلوب من التكييف لتبريد الغرفة.

إطفاء التكييف عند عدم الحاجة:
- تأكد من إطفاء التكييف عندما لا تكون في المنزل أو عندما لا تكون بحاجة إليه، استخدام المؤقت أو النظام الذكي يمكن أن يساعد في إدارة تشغيل التكييف بشكل أكثر كفاءة.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في الثلاجة والتكييف، مما يؤدي إلى توفير في فواتير الكهرباء وحماية للبيئة.

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