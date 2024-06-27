الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 27 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري،وقرر البنك المركزي، تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة الاحتفال بذكرى "30 يونيو"، على أن تعاود عملها اعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث وخلال الأسبوع الجاري، رفعت بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجارى الدولى" حدود إنفاق بطاقات الائتمان بنسبة 50%، وسجلت عملة الريال السعودي نحو 12.79 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 27-6-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع

وقدر  الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.73جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.69 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.77 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.74 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.82 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.92 جنيه للشراء، و13.00 جنيه للبيع.

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