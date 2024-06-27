الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يكثف التحريات لكشف لغز "ساق سيدة" وسط القمامة فى أوسيم بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من العثور على ساق سيدة وسط القمامة فى أوسيم، وجارٍ تكثيف التحريات  لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على أشلاء جثة في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على ساق سيدة ملقاة وسط القمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث ساق سيدة اوسيم التحريات الإجراءات القانونية النيابة المختصة

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