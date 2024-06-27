الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثورة 30 يونيو.. تطوير المنظومة التعليمية وفقًا للمعايير الدولية خلال 10 سنوات

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أننا شهدنا نقلة نوعية في التعليم، عقب ثورة 30 يونيو، نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان لضرورة بناء مجتمع واعٍ.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن التوجيهات لبناء إنسان جديد كانت تتطلب ضرورة أن تكون هناك منشآت تعليمية ومظلة جامعية تواكب هذه الرؤية وتعد الإنسان الجديد.

وتابع: "وجدنا الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية التي تعد جامعات دولية على أرض مصرية، بها برامج تتفق وسوق العمل الدولية".

وواصل: "شهدنا تقدم ترتيب الجامعات المصرية بعد ثورة 30 يونيو، نتيجة لوجود الجامعات الذكية، والمعامل والأدوات الذكية، والتدريب المستمر والمتواصل، حيث يتم تدريب الطلاب من الجانب الأكاديمي في هذه الجامعات والجانب التطبيقي في المؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال الأعمال".

وأوضح الخبير التربوي أن الجامعات التكنولوجية تقدم خريجين مؤهلين بمهارات تكنولوجية تساعدهم على العمل بسوق العمل، وهذا بسبب ارتباط التدريب بالتعليم بشكل كبير.

وتعد ثورة 30 يونيو، هي من أوصلت مصر لبر الأمان، وساعدت على حفظ الدولة المصرية وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الإرهابية والظلامية، فهي ملحمة تاريخية فريدة خلصت الوطن من الجماعات الدينية الظلامية.

ثورة 30 يونيو التعليم التعليم الفنى تطوير التعليم إنجازات ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

ولاء السلامين: إسرائيل نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 10 جثامين تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال

مراسل القاهرة الإخبارية: شهادات سائقى شاحنات الغاز تؤكد تعنت ورفض دخولهم كليًا لرفح

"بدون تهم".. رئيس نادى الأسير الفلسطينى: 3600 معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

وزير الخارجية اليونانى: ما يجب العمل عليه حاليًا هو تقليص الصراع فى المنطقة

3 شهـداء وجرحى بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا فى جباليا

الصحة الفلسطينية: 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر

وزير خارجية الأردن: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة

الأكثر قراءة

يوم دراماتيكى فى بوليفيا.. تفاصيل "الانقلاب الفاشل"

بدء التقديم فى مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فتاة الدقى تلقى مصير ضحايا سفاح التجمع بسبب الحرام.. تفاصيل

"إعلام الإسماعيلية" ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزارة الهجرة تستعد لـ"نسخته الخامسة".. حدثان مهمان فى مؤتمر المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب