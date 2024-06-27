ثورة 30 يونيو.. تطوير المنظومة التعليمية وفقًا للمعايير الدولية خلال 10 سنوات

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أننا شهدنا نقلة نوعية في التعليم، عقب ثورة 30 يونيو، نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان لضرورة بناء مجتمع واعٍ.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن التوجيهات لبناء إنسان جديد كانت تتطلب ضرورة أن تكون هناك منشآت تعليمية ومظلة جامعية تواكب هذه الرؤية وتعد الإنسان الجديد.

وتابع: "وجدنا الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية التي تعد جامعات دولية على أرض مصرية، بها برامج تتفق وسوق العمل الدولية".

وواصل: "شهدنا تقدم ترتيب الجامعات المصرية بعد ثورة 30 يونيو، نتيجة لوجود الجامعات الذكية، والمعامل والأدوات الذكية، والتدريب المستمر والمتواصل، حيث يتم تدريب الطلاب من الجانب الأكاديمي في هذه الجامعات والجانب التطبيقي في المؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال الأعمال".

وأوضح الخبير التربوي أن الجامعات التكنولوجية تقدم خريجين مؤهلين بمهارات تكنولوجية تساعدهم على العمل بسوق العمل، وهذا بسبب ارتباط التدريب بالتعليم بشكل كبير.

وتعد ثورة 30 يونيو، هي من أوصلت مصر لبر الأمان، وساعدت على حفظ الدولة المصرية وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الإرهابية والظلامية، فهي ملحمة تاريخية فريدة خلصت الوطن من الجماعات الدينية الظلامية.