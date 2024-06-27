الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المجلس الوزارى الإسرائيلى: تدمير قدرات حماس فى غزة لا يزال هدفًا بعيد المنال

المجلس الوزارى الإسرائيلى
المجلس الوزارى الإسرائيلى

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، آفي ديختر، إن تدمير قدرات حماس في قطاع غزة لا يزال هدفا بعيد المنال.

وأكد الوزير الإسرائيلي، وفقًا للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن تل أبيب تستعد الآن لكل الاحتمالات في الشمال وسنخوض الحرب عندما يحين الوقت المناسب.

على الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس مواصلة التصدى لسياسات الاحتلال الإجرامية

وفي وقت سابق صرحت حركة حماس، بأن تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتنفيذها سبع عشرة عملية هدم خلال اليوم، منها أحد عشر منزلًا ومنشأة في قرية أم الخير بمسافر يطا بمحافظة الخليل، إضافة لهدم العشرات من المنازل والمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابعت حماس، أن ما يحدث هو جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه، في الوقت الذي تواصل فيه توسّعها الاستيطاني، ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية، من هدم واقتحامات وقتل واعتقالات، واعتداءات لقطعان المستوطنين الإرهابيين، وتصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو الفاشي، حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم، والتحرك الفوري بكل الأدوات، لحمل حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق شعبنا الفلسطيني.

حماس في غزة قدرات حماس في غزة حركة حماس غزة قطاع غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني الضفة القدس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا بعنوان "الاحتلال يواصل حرب التجويع فى غزة"

باحث: الاحتلال يمارس أبشع عمليات التعذيب ضد الفلسطينيين على مر التاريخ

إعلام عبرى: أهالى قتلى 7 أكتوبر والمحتجزين بغزة يطالبون بالتحقيق مع المُقصرين

تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة جنين بالضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية" توضح تحذير "ماكرون" للفرنسيين من "حرب أهلية"

خبير شئون آسيوية: كوريا الشمالية تسعى للحصول على التسليح النووى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن سلسلة من الأحزمة النارية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

باحثة: الاحتلال ينفذ جرائم فى غزة مدانة من المجتمع الدولى.. ويجب وقف مسلسل التدمير

الأكثر قراءة

يوم دراماتيكى فى بوليفيا.. تفاصيل "الانقلاب الفاشل"

بدء التقديم فى مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فتاة الدقى تلقى مصير ضحايا سفاح التجمع بسبب الحرام.. تفاصيل

"إعلام الإسماعيلية" ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزارة الهجرة تستعد لـ"نسخته الخامسة".. حدثان مهمان فى مؤتمر المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب