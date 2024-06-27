المجلس الوزارى الإسرائيلى: تدمير قدرات حماس فى غزة لا يزال هدفًا بعيد المنال

قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، آفي ديختر، إن تدمير قدرات حماس في قطاع غزة لا يزال هدفا بعيد المنال.

وأكد الوزير الإسرائيلي، وفقًا للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن تل أبيب تستعد الآن لكل الاحتمالات في الشمال وسنخوض الحرب عندما يحين الوقت المناسب.

على الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس مواصلة التصدى لسياسات الاحتلال الإجرامية

وفي وقت سابق صرحت حركة حماس، بأن تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتنفيذها سبع عشرة عملية هدم خلال اليوم، منها أحد عشر منزلًا ومنشأة في قرية أم الخير بمسافر يطا بمحافظة الخليل، إضافة لهدم العشرات من المنازل والمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابعت حماس، أن ما يحدث هو جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه، في الوقت الذي تواصل فيه توسّعها الاستيطاني، ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية، من هدم واقتحامات وقتل واعتقالات، واعتداءات لقطعان المستوطنين الإرهابيين، وتصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو الفاشي، حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم، والتحرك الفوري بكل الأدوات، لحمل حكومة الاحتلال المجرمة على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق شعبنا الفلسطيني.