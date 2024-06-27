الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 648 شاحنة و249 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 436 شاحنة و177 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 212 شاحنة و72 سيارة. 

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تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الرياض، “أمل” و"سينا" بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض وأمل وسينا، كما تم تداول 500 طن بضائع و167 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4682 راكبا بموانيها.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قام بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

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وتفقد وزير النقل ورئيس الجهاز أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين جدد بالهيئة القومية للأنفاق، وذلك في المسابقة التي سبق وأعلن عنها الجهاز لعدد 101 وظيفة لتلبية حاجة الهيئة لتعيين 96 مهندسا بتخصصات، (مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك)، بالإضافة إلى 5 في وظيفة إخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا مواني الهيئة وزير النقل وزارة النقل

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