الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المراجعة النهائية للتاريخ للشهادة الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

المراجعة النهائية للتاريخ  للشهادة الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الشعبة الادبية بالثانوية العامة، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع الاستعداد لاختبار يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو، لأداء امتحان مادة التاريخ لطلبة الشعبة الأدبية.

المراجعة النهائية للتاريخ للشهادة الثانوية العامة 2024

ويهتم الطلاب في هذه الأيام بضرورة الحصول على كافة المراجعات النهائية التي تحتوي على أهم جزئيات المنهج لمذاكرتها جيدا قبل بدء الامتحان.

المراجعة النهائية لمادة التاريخ 2024

وتقدم "الدستور" خدمة لطلاب الثانوية العامة بتوفير مراجعة نهائية لمادة التاريخ تشتمل أهم شخصيات مادة التاريخ وأبرز أعمالها، حيث يشمل امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 على:

46 سؤالًا

سؤالان مقاليان 

10 أسئلة كل سؤال بدرجتين 

ويكون مجموع درجات مادة التاريخ الكلية، تشكل 60 درجة من الدرجات الكلية وذلك للمجموع النهائي للطالب.

أدعية مستجابة.. دعاء الصباح وأدعية الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

ولمعرفة مراجعة ليلة الامتحان مع الأستاذ هشام اشرف مدرس مادة التاريخ في الدستور من هنا.

توزيع درجات مادة التاريخ 

وجاء توزيع درجات المواد الامتحانية لطلبة الثانوية العامة 2024، حيث ينقسم امتحان التاريخ للثانوية العامة لجزئين، وسيتمثل الجزء الأول بصورة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، ويتمثل الجزء الثاني في الأسئلة المقالية وذلك سيكون  بنسبة 15%.

رابط تحميل نماذج امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 pdf بالإجابات النموذجية

ويتمثل عدد الأسئلة في امتحان التاريخ للثانوية العامة وهي كالتالي:

عدد أسئلة الاختيار يكون من متعدد بدرجة واحدة: 40 سؤال، عدد أسئلة الاختيار يكون من متعدد بدرجتين: 6 أسئلة.

ليكون المجموع الكلي لأسئلة الاختيار يكون من متعدد:46 سؤال.

وعدد الأسئلة المقالية بدرجتين: يكون 4 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة المقالية: يكون 4 أسئلة

يتمثل توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023، في التالي:

ويكون إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد: مجموع يكون 52 درجة، وإجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية: يكون 8 درجات، وإجمالي مجموع درجات مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024: يكون 60 درجة.

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