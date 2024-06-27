الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 11 شخصًا فى انقلاب سيارة "كبوت" بأسوان (أسماء)

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 11 شخصًا جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت"، بطريق قرية السيالة دابود بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة “كبوت” 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "كبوت" يستقبلها ركاب تحديدًا عند طريق قرية السيالة دابود بمركز نصر النوبة شمال المحافظة، ما أسفر عن أصابة 11 شخصا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ومن وراءها.

وتوصلت "الدستور" لأسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة "كبوت" وهم كالتالى:

عبدالوهاب محمد إبراهيم، عمره 37 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومنى يوسف أحمد، عمرها 51 سنة، وإصابتها جرح بالوجه، ومصطفى محمود ابوالوفا، عمره 20 سنة، وإصابته كدمات وسحجات بالجسم، ويوسف أحمد خميس، عمره 62 سنة، وإصابته كدمات بالعمود الفقرى، ومحمد يوسف أحمد، عمره 31 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما أصيب مأمون عبدالمحسن مصطفى، عمره 22سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعمرو عبدالرازق عبدالهادى، عمره 28 سنة، وإصابته جرح بالوجه، وزين العابدين إبراهيم، عمره 38 سنة، ومحمد صلاح ادم، عمره 19 سنة، وجمعه حسن مصطفى، عمره 49 سنة، وإصابتهم كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد الأمين خليل، 57 سنة، اشتباه كسر بالذراعين.

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