مع بدايه التعاملات الصباحية يبحث الكثير من محبي الفراخ والبيض عن أسعار الدواجن اليوم الخميس، حيث سجلت أسعارها تراجعا طفيفا بعد ارتفاع أمس، وسجلت أسعارها أمس 88 جنيها في ختام التعاملات وسجلت أسعارها اليوم 85 جنيها في بورصة الدواجن، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن الذي أرجع اختلاف الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى زيادة النفوق وذلك بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن، في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الخميس والتي جاءت كالتالي وفقا إلى أخر تحديث لبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

تراجعت سعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في بورصة الدواجن، والتي سجلت اليوم 85 جنيها مقابل أسعار أمس والتي سجلت 88 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه في الكيلو، وقد تختلف أسعار الدواجن من منطقة إلى أخرى.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس 27-6-2024

بينما ارتفعت اسعار لحم الفراخ الساسو ليسجل أسعارها 110 جنيهات و111 جنيها للكيلو داخل بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 120 جنيها في اليكلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الخميس

سجلت أسعار البانية سعر 250 جنيها في اليكلو في الأسواق الشعبية ويختلف سعره من منطقة إلى أخرى، كما سجل سعر الكبد والقوانص 120 جنيها، بينما سجل كيلو الهياكل بـ 60 جنيهًا، كما سجل سعر جوز الحمام 150 جنيهًا، بينما جاء سعر الأرانب 148 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس 27-6-2024

لحم الفراخ البلدي ما بين 120 جنيها 130 جنيها للكيلو داخل بورصة الدواجن وتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 140 جنيها في اليكلو، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 70 جنيها.

أسعار لحم البط اليوم الخميس 27-6-2024

سجلت أسعار كيلو لحم بط بلدي 105 جنيهات 106 جنيهات.

سجلت أسعار كيلولحم بط فرنساوي 70 جنيها 71 جنيها.

سجلت أسعار كيلولحم بط مسكوفي 90 جنيها 91 جنيها.

سجلت أسعار كيلو لحم بط مولار 80 جنيها 81 جنيها.



أسعار طبق البيض اليوم

تراجعت أسعار كرتونة بيض أحمر لتسجل سعر بين 141 إلي 143 جنيها.

تراجعت أسعار كرتونة بيض أبيض لتسجل سعر بين 140 إلى 141 جنيها.

تراجعت أسعار كرتونة بيض البلدي لتسجل سعر بين 120 إلى 121 جنيها.