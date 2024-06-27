خطة البرامج التدريبية المقدمة من هيئة الدواء للصيادلة خلال يوليو المقبل

أعلنت هيئة الدواء، عن الخطة التدريبية ودليل البرامج التدريبية المقدمة للصيادلة من مركز التطوير المهني المستمر التابع للهيئة، وذلك خلال شهر يوليو المقبل.

وشملت قائمة البرامج التدريبية التى حصلت "الدستور" على نسخة منها؛ حزمة من ورش العمل والبرامج التدريبية المقدمة من الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الإدارة المركزية للعمليات، الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، بإجمالى 12 برنامجًا تدريبيًا.

تفاصيل البرامج التدريبية

وشملت البرامج التدريبية المقدمة من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية الآتي:

ورشة عمل عن قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة رقم 388 لعام 2023

برنامج تدريبى عن الدليل الإرشادى لتنظيم المتغييرات للمستحضرات الحيوية المسجلة فى مصر

ويبنار تعريفى عن المنتدى الدولى لمنظمى المستلزمات الطبية وتأثير عضوية انضمام الهيئة إلى عضوية المنتدى

برنامج تدريبي الخاص بترخيص وتجديد ترخيص المكاتب العلمية

برنامج تدريبي خاص بتجهيز المخازن للحصول على شهادة التخزين والتوزيع الجيد

برنامج تدريبي عن الممارسات الصيدلانية الجيدة وأخلاقيات المهنة

ورشة عمل حول أهمية خطة السحب بناء على المخاطر فى ترصد ما بعد التسويق وكيفية تفعيلها وتطبيقها بالسوق المصري "المستحضرات الطبية والبيولوجية".

ورشة عمل عن التحديث الجديد بإختبار الشوائب وبقايا المذيبات العضوية طبقًا للإصدار الثاني من الدليل التنظيمي الخاص بفحص ملفات الأدوية البشرية.

ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية

البرنامج التدريبى عن كل ما يخص كتابة اجراءات التشغيل القياسية الخاصة باليقظة الصيدلية

ويبنار تعريفى عن الدليل الاسترشادى للصيدلة النووية

ويبنار عن مبادئ التثقيف الدوائى ومهارات التوعية الدوائية

يعد مركز التطوير المهنى المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، أحد المراكز التابعة لهيئة الدواء المصرية، يهدف المركز إلى تأهيل كافة العاملين والمتعاملين مع هيئة الدواء، وكذا الباحثين وطلبة الدراسات العليا والصيادلة مقدمي الخدمة الصحية.

كما يهدف إلى التأهيل المبكر لطلبة كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة في مجال الصناعات الدوائية، بما يحقق رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع المستجدات عالميًا في هذا الشأن باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التدريب، ووفقًا للاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة.