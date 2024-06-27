رفع 500 طن مخلفات بلدية و40 طن أتربة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها ومعدات 5 وحدات محلية شملت شرق وغرب المدينة ومراكز ومدن ميت غمر وأجا وطلخا.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 500 طن مخلفات بلدية و40 طن من الأتربة ونواتج تقليم أشجار بالمنطقه المركزية، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.



ومن جانبه، أوضح أحمد حمدي رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات وبإشراف رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة، حيث تم متابعة أعمال السيارات المكنسيه لرفع الأتربة من شوارع سعد زغلول والجيش والمشاية وقناة السويس واعمال قص وتقليم وتهذيب وري الأشجار والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة في كل من حدائق البانوراما وعروس النيل وشجره الدر والميادين وشوارع سعد زغلول وبورسعيد، كما تم غسيل وترميم الأرصفة والبلدورات بشارع سعد زغلول وبورسعيد وعبدالسلام عارف وكوبري المرور وتم رفع كفاءة النظافة العامة بانحاء المدينة، حيث شملت الأعمال رفع القمامه من شوارع مستشفى الصدر والمستشفي العام ومستشفي الطوارئ والمستشفي الدولي وشوارع بورسعيد والسكه الجديدة وسوق ستوته والسيد سليم وأحمد ماهر وتقسيم ساميه الجمل والترعه والمجزر.



وأكد "المحافظ " المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

جانب من الحمله