30 يونيو.. 11 عامًا من التأهيل والتدريب لتمكين الشباب فى القيادة

رصد جمال رائف، الكاتب الصحفي، دور ثورة 30 يونيو في تغيير حياة الشباب المصري، مؤكدًا أن الثورة أعادت الشباب المصري إلى المشهد السياسي والاجتماعي مرة أخرى.

وقال "رائف" خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للشباب المصري، إذ حدثت نقلة نوعية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى في مجالات أخرى مثل الرياضة والفنون وجدنا الشباب المصري حاضرًا وبقوة.

وأكد أن رجوع الشباب المصري للمشهد مرة أخرى، يرجع إلى توفر الإرادة السياسية وبقوة، إذ صنعت القيادة السياسية بعد 2014 جسورًا للتواصل مع الشباب، وبين كافة مؤسسات الدولة، وجدنا مؤتمرات الشباب، الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي للتدريب.

وتابع: "وعلى صعيد التمكين السياسي من خلال وجود عدد كبير من الشباب من معاوني الوزراء، وعلى صعيد السلطة التشريعية، وجدنا عددًا كبيرًا في مجلسي النواب والشيوخ، حتى على صعيد الأحزاب وتتصدرها الوجوه الشابة، وعلى رأسها تنسيقية الشباب والتي كانت وما زالت نافذة مهمة".