سحب قرعة الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 اليوم

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستجرى مراسم سحب القرعة، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، بالعاصمة الماليزية كوالامبور.

مستويات المنتخبات في قرعة الدور الثالث لتصفيات آسيا لمونديال 2026

سيشارك 18 منتخبا في منافسات الدور الثالث للتصفيات، حيث تم تحديد مستوياتهم وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في يونيو الجاري.

وجاءت مستويات المنتخبات في القرعة على النحو التالي..

المستوى الأول: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية

المستوى الثاني: أستراليا، قطر، العراق

المستوى الثالث: السعودية، أوزبكستان، الأردن

المستوى الرابع: الإمارات، عمان، البحرين

المستوى الخامس: الصين، فلسطين، قيرغزستان

المستوى السادس: كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت

𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆!



Here's how the pots are looking ahead of today's #AsianQualifiers Round 3 Official Draw! 👀 pic.twitter.com/b6QL99XnPD — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 27، 2024

نظام الدور الثالث لتصفيات آسيا لكأس العالم 2026

من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة في الدور الثالث لتصفيات مونديال 2026 إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة، بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026.

ويصعد صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة إلى الدور الرابع للتصفيات الآسيوية.

نظام الدور الرابع لتصفيات مونديال 2026

يشارك في الدور الرابع لتصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال، المنتخبات الستة المتأهلة من الدور الثالث، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاث منتخبات.

وستقام منافسات الدور الرابع بنظام الدورة المجمعة (في أرض محايدة)، على يتأهل صاحبا المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات.

نظام الدور الخامس لتصفيات مونديال 2026

يتأهل صاحبا المركزين الثاني من الدور الخامس للتصفيات، إلى الدور الخامس الذي سيكون بنظام مواجهتي الذهاب والإياب علي أن يتأهل الفائز منهما إلى الملحق الإقصائي العالمي.

موعد مباريات الدور الثالث من تصفيات آسيا لمونديال 2026

ستقام مباريات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال الفترة ما بين 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025.

وستكون مواعيد المباريات على النحو التالي..

الجولة الأولى: 5 سبتمبر 2024

الجولة الثانية: 10 سبتمبر 2024

الجولة الثالثة: 10 أكتوبر 2024

الجولة الرابعة: 15 أكتوبر 2024

الجولة الخامسة: 14 نوفمبر 2024

الجولة السادسة: 19 نوفمبر 2024

الجولة السابعة: 20 مارس 2025

الجولة الثامنة: 25 مارس 2025

الجولة التاسعة: 5 يونيو 2025

الجولة العاشرة: 10 يونيو 2025

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات آسيا لمونديال 2026

ستنقل مراسم سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

كما سينقل الاتحاد الآسيوي مراسم سحب القرعة عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب).

