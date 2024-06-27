الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى بغزة: طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات جراء نفاد الوقود

غزة
غزة

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات جراء نفاد الوقود، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وعلى صعيد آخر، استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ265.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف شهيدًا في قصف استهدف منزلًا لعائلة وادي في منطقة مشروع بيت لاهيا.

فيما انتشلت طواقم الإسعاف، جثماني شهيدين على الأقل، وعدة إصابات، من استهداف طيران الاحتلال الحربي أربعة منازل في حي الصبرة بمدينة غزة، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فلسطين قطاع غزة الدفاع المدني بقطاع غزة طيران الاحتلال الحربي

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