الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيولة مرورية بشوارع وميادين ومحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني في الشوارع لمتابعة حركة السير، والتصدي لأي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير، بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

خصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية، على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

الميادين والشوارع الشوارع والمحاور الرئيسية محافظتي القاهرة والجيزة حركة السير

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