كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس 27 يونيو، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الجمعة 28 يونيو إلى الثلاثاء 2 يوليو 2024.

حالة الطقس اليوم الخميس

ويكون اليوم الخميس الطقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

القاهرة والوجه البحري العظمى 39 المحسوسة 42

السواحل الشمالية العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء العظمى 42 المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40 المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 44 المحسوسة 45

حالة الطقس غدًا

كشفت هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة في مصر، حيث من المتوقع أن يشهد طقس الأيام القادمة درجة حرارة شديدة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الانحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما من المقرر أن يشهد الأيام المقبلة نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، هذا وفقا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

تشهد المحافظات طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، المحافظات تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت إن حالة الطقس تشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو

أضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 28 يونيو وحتى الأحد 30 يونيو، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، طقسًا صيفيًا حارًا على مدار اليوم، مع نسب رطوبة مرتفعة زادت من الشعور بحرارة الطقس.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، درجات حرارة بلغت العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، وبلغت درجات الحرارة المحسوسة 36 درجة، مع رياح معتدلة نسبيا بلغت سرعتها 28 كم/الساعة، وبلغت نسب الرطوبة 90%.