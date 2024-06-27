الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صادرات السلع الغذائية تتجاوز مليار دولار فى الربع الأول من 2024

السلع
السلع

حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الصادرات المصرية حوالي 1.447 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.095 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة قيمتها نحو 350 مليون دولار.

صادرات السلع الغذائية تتجاوز مليار دولار في الربع الأول من 2024

شملت قائمة أهم السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة صادرات عصير البرتقال المجمد، التي بلغت قيمتها حوالي 30.410 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 9.617 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 20.793 مليون دولار. تليها صادرات الخضر والفواكه الأخرى التي بلغت قيمتها حوالي 31.890 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ24.302 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة قيمتها 7.588 مليون دولار.

وقد أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أن صادرات الصناعات الغذائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت صادرات شهر يناير 2024 بلغت 482 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 31% مقارنة بصادرات شهر يناير 2023 التي بلغت 368 مليون دولار. صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 545 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 41% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 التي بلغت 387 مليون دولار، صادرات شهر مارس 2024 بلغت 592 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة 33% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار، وصادرات شهر أبريل 2024 بلغت 504 ملايين دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات أبريل 2023 التي بلغت 381 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بقيمة 1126 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 35%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 454 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 153 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 95 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 29%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 294 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

الصادرات المصرية الجهاز المركزي صادرات شهر فبراير 2024 إجمالي الصادرات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024

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