الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثورة 30 يونيو.. فتح أبواب التمكين للأجيال الشابة فى القيادة وصناعة المستقبل

محمد الجالي، الكاتب
محمد الجالي، الكاتب الصحفي

رصد محمد الجالي، الكاتب الصحفي، كيف تغير الواقع بشأن الشباب بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الواقع انتقل من مرحلة الكلام إلى التمكين الحقيقي والفعلي على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن هناك إجراءات حقيقية تتم ملاحظتها من خلال أكثر من محور، إذ كان تمكين الشباب خلال تولي الرئيس السيسي حكم البلاد محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: "60% من الشعب المصري شباب، وبالتالي هي كتلة بشرية عملاقة ويمكن إذا أحسن استثمارها أن ترقى بالمجتمع، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن بالفعل جسرًا للتواصل مع الشباب والتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية ما انعكس على تعيين العديد من الشباب في مناصب معاوني الوزراء، وفقًا للقرار رقم 1592 لسنة 2014 الخاص بتفويض الوزراء بتعيين معاونيهم.

وواصل: "وفي عام 2015 أطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف تكوين قاعدة قوية من الشباب لتأهليها للعمل السياسي والمجتمعي".

واستطرد: "كان عام 2016 للشباب، وفي عام 2017 كان القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، والتي نحن بصدد الدفعة الخامسة الآن".

ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الشباب تمكين الشباب تدريب الكوادر الشابة

مواد متعلقة

ولاء السلامين: إسرائيل نفذت 47 عملية هدم طالت 66 منشأة فلسطينية فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": انتشال 10 جثامين تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال

مراسل القاهرة الإخبارية: شهادات سائقى شاحنات الغاز تؤكد تعنت ورفض دخولهم كليًا لرفح

"بدون تهم".. رئيس نادى الأسير الفلسطينى: 3600 معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

وزير الخارجية اليونانى: ما يجب العمل عليه حاليًا هو تقليص الصراع فى المنطقة

3 شهـداء وجرحى بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا فى جباليا

الصحة الفلسطينية: 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر

وزير خارجية الأردن: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة

الأكثر قراءة

يوم دراماتيكى فى بوليفيا.. تفاصيل "الانقلاب الفاشل"

بدء التقديم فى مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فتاة الدقى تلقى مصير ضحايا سفاح التجمع بسبب الحرام.. تفاصيل

"إعلام الإسماعيلية" ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزارة الهجرة تستعد لـ"نسخته الخامسة".. حدثان مهمان فى مؤتمر المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب