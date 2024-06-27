ثورة 30 يونيو.. فتح أبواب التمكين للأجيال الشابة فى القيادة وصناعة المستقبل

رصد محمد الجالي، الكاتب الصحفي، كيف تغير الواقع بشأن الشباب بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الواقع انتقل من مرحلة الكلام إلى التمكين الحقيقي والفعلي على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن هناك إجراءات حقيقية تتم ملاحظتها من خلال أكثر من محور، إذ كان تمكين الشباب خلال تولي الرئيس السيسي حكم البلاد محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: "60% من الشعب المصري شباب، وبالتالي هي كتلة بشرية عملاقة ويمكن إذا أحسن استثمارها أن ترقى بالمجتمع، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دشن بالفعل جسرًا للتواصل مع الشباب والتعرف على مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية ما انعكس على تعيين العديد من الشباب في مناصب معاوني الوزراء، وفقًا للقرار رقم 1592 لسنة 2014 الخاص بتفويض الوزراء بتعيين معاونيهم.

وواصل: "وفي عام 2015 أطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف تكوين قاعدة قوية من الشباب لتأهليها للعمل السياسي والمجتمعي".

واستطرد: "كان عام 2016 للشباب، وفي عام 2017 كان القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، والتي نحن بصدد الدفعة الخامسة الآن".