الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متاح.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة والذى يبحث عنه المواطنين من ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل شبه يومي، وهو كارت ذكى يتم إصداره من قبب وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المصريين، تهدف إلى دمج جميع الخدمات الحكومية والاجتماعية في بطاقة واحدة، ما يسهل على المواطنين الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة إلى حمل العديد من الوثائق المختلفة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
صورة من آخر شهادة دراسية.
صورة من دفتر العائلة.
4 صور شخصية حديثة.

طرق التقديم للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة

  • التوجه إلى إحدى مكاتب الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بمحافظة السكن.
  • ملء استمارة طلب الحصول على الكارت.
  • سداد رسوم المعاينة الطبية.
  • تحديد موعد للكشف الطبي.
  • في حال اجتياز الكشف الطبي بنجاح، يتم إصدار الكارت خلال أسبوعين.
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هنا رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للاشخاص

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لماذا تشير ألوانه.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن نتائج كارت الخدمات المتكاملة 2024:

هنا 3 طرق للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة..

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

  • انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
  • اضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  • اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام".

من خلال نظام حجز مواعيد الكشف الطبي:

  • انتقل إلى موقع نظام حجز مواعيد الكشف الطبي: من هنا.
  • أدخل الرقم القومي الخاص بك.
  • اضغط على "استعلام".

من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

اتصل بالرقم 1444، اتبع تعليمات الموظف للاستعلام عن نتائج كارت الخدمات المتكاملة.

المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

  • الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.
  • خدمات الرعاية الصحية المجانية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
  • المشاركة في برامج التدريب والتأهيل المهني.
  • الحصول على فرص عمل مناسبة.
  • القروض الميسرة من بنك التنمية المحلية.
  • الدعم الاجتماعي والنفسى.
  • المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية.
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