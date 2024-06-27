الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد إمام يجمع 850 ألف جنيه بـ"اللعب مع العيال"

بوستر
بوستر

حقق فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد عادل إمام، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، بإجمالي إيرادات وصل إلى ٢٦ مليون جنيه منذ طرحه خلال عيد الأضحى الماضي. 

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وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان يوضح من خلاله الإيرادات اليومية لشباك التذاكر المصري، إن فيلم "اللعب مع العيال" حقق إيرادًا يوميًا في ليلة الخميس وصل إلى 850 ألف جنيه، بالمركز الثاني من حيث الإيرادات.

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

تفاصيل شخصية محمد إمام في اللعب مع العيال 

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي: القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

وصور الفيلم في أكثر من محافظة بناء على اختيار المخرج شريف عرفة، بهدف إضفاء شكل جمالي مختلف على العمل، واختيرت "مطروح، وسيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، والقاهرة، والجيزة"، ويظهر كترويج للسياحة في هذه المحافظات بشكل غير مباشر، إذ يظهر أجمل الأماكن السياحية فيها، خاصة أن العمل سيتم عرضه في عدد كبير من العواصم العربية والعالمية.

أبطال فيلم "اللعب مع العيال"

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

محمد إمام الفنان محمد إمام علام اللعب مع العيال فيلم اللعب مع العيال كوميدي

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