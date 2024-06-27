الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

"الرعاية الصحية" تُكرم الصيادلة والأطباء الأكثر تميزًا في تطبيق "اليقظة الدوائية"

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

كرم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددًا من الصيادلة والأطباء المتميزين في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، وذلك خلال عام واحد من تفعيل وحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالتنسيق مع هيئة الدواء.

الالتزام بإرشادات الصحة العالمية وهيئة الدواء

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء، في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، مما يضمن تطبيق أعلى المعايير، في الرصد والإبلاغ عن الآثار العكسية والتدريب على رأس العمل والمتابعات الميدانية والحملات التوعوية، لافتًا إلى تقديم ما يقارب 2000 إبلاغ عكسي و3 إشارات مأمونية صادرة من هيئة الدواء بسبب تقارير هيئة الرعاية الصحية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، تقدير هيئة الدواء لتطبيق هيئة الرعاية الصحية الأمثل لأنشطة اليقظة الدوائية، وتأكيدها أن مركز اليقظة الدوائية التابع لهيئة الرعاية هو أول مركز خارج هيئة الدواء قادر على التعامل مع البلاغات العكسية بشكل متكامل ورصد إشارات المأمونية الناتجة عنها بما يضمن توفير دواء آمن وفعال ورعاية صحية بجودة عالية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الدكتور السبكي، بجهود جميع القائمين على العمل بوحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي للهيئة، ومنسقيها بأفرع الهيئة في المحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى أنه جارِ استكمال الهيكل التنظيمي للوحدة بفروع جنوب سيناء وأسوان والسويس باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وضم التكريم، كل من د. مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، ود. فاطمة النوبي، منسق اليقظة الدوائية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومن محافظة بورسعيد، د. ميرة عادل، مستشفى النصر التخصصي، د. ندى حامد، مستشفى الزهور، د. مصطفى الصياد، وحدة طب أسرة 5000، د. هدير سعد الدين، أخصائي المبتسرين بمستشفى السلام، ومن محافظة الإسماعيلية، د. ندى عادل، مجمع الإسماعيلية الطبي، د. محمد هندام، مستشفى الجراحات الدقيقة والطوارئ بأبوخليفة، د. إيناس الباز، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، د. آلاء سويلم، مستشفى فايد التخصصي، ومن محافظة الأقصر، د. إسلام عبدالرحمن، وحدة طب أسرة الريانية، د. إيمان سمير، مستشفى الكرنك الدولي، د. أحمد محمد، وحدة طب أسرة الدقيرة.

الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان هيئة الدواء المصرية

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