مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح اليوم الخميس

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس، 16 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 5 آلاف سائح، وذلك من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، حتى نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها.

وكشفت جداول وصول الرحلات اليوم بمطار مرسي علم عن أن المطار يستقبل 16 رحلة طيران تقل علي متنها 5 آلاف سائح، وتأتي الرحلات بواقع 4 رحلات من التشيك، و3 من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، رحلتين من ايطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلتين منبولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبل 144 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

انتعاش الإشغالات بفنادق البحر الأحمر

وتشهد فنادق ومنتجعات الغردقة ومرسي علم حالة من الرواج في نسب الإشعال بها، بجانب زيادة الإقبال علي الرحلات البحرية، وكذلكالرياضات البحرية وأنشطتها المختلفة، تزامنًا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، بمختلف المناطق.

وشهدت فنادق الغردقة ومرسي علم ارتفاعًا في الاشغالات بها بنسب وصلت 90%، وارتفاع في معدل رحلات الوصول للطيرانالسياحي، بمطاري الغردقة ومرسي علم.

وتشهد الأنشطة البحرية للمراكب الخاصة والركوبة بأجر والجزر انتعاشًا كبيرًا وزيادة في الاقبال عليها من زوار المدينة عليها، حيث تخرجيوميًا الرحلات لمناطق بحرية متعددة للجزر البحرية قبالة سواحل الغردقة، ومناطق الدولفين والسباحة، حيث تشهد رحلات الغوص إقبالًا كبيرًامن السياح والمصريين، وذلك لمواقع الغوص المختلفة والتي تصل لـ60 موقعًا، بجانب شواطئ الجزر التي تشهد اقبالًا غير مسبوق.

قال محمود علي، الخبير السياحي، إن الرحلات البحرية بمدينة الغردقة تشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة الحالية وذلك تزامنًا مع ارتفاعدرجات حرارة الطقس، مؤكدًا أنه هناك إقبالا من الأسر والأفراد سواء أجانب أو مصريين عليها خاصة رحلات الجزر، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا من السياح من مختلف الجنسيات علي الرحلات البحرية للاستمتاع علي الجزر ورؤية الشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحرالاحمر دون غيرها من المدن الساحلية.

وأضاف لـ«الدستور»، أن هناك رحلات بحرية تنطلق يوميًا من مناطق مختلفة بالغردقة تتجه لجزيرة الجفتون والتي تقع علي متنهامجموعة من الشواطئ المجهزة بكافة الخدمات ويقصدها زوار مدينة الغردقة، سواء من خلال مراكب ويخوت خاصة او رحلات الركوبة بأجر، والتي تنطلق من مناطق المارينا السياحي ومارينا الغردقة يوميًا، حيث تبدأ معظم الرحلات البحرية من الساعة 8 صباحًا والعودة للرصيففي الخامسة عصرًا تبدأ اسعارها من 500 جنيه وترتفع حسب الخدمة المقدمة وما يطلبة الزائر، ويتم تنظيم رحلات غوص اذا طلب الركاب ذلك.