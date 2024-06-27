فيلم "ولاد رزق" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. 180 مليون جنيه إيرادات داخل مصر

حقق فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر منذ بدء عرضه، في بداية موسم عيد الأضحى المبارك.

وحصد الفيلم إيرادات أمس الأربعاء، بلغت نحو 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، إن فيلم ولاد رزق حقق إجمالي إيرادات بلغت نحو 180 مليون جنيه، وهو رقم قياسي كبير لم يتحقق في السينما المصرية من قبل.

قصة فيلم "ولاد رزق 3"



تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" القاضية كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وفيدرا، ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.