الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا بعنوان "الاحتلال يواصل حرب التجويع فى غزة"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "الاحتلال يواصل حرب التجويع بغزة في مخالفة صارخة لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

يومًا تلو الآخر يمر على غزة وتتفاقم معه المعاناة الإنسانية الحادة داخل القطاع، جوع ومرض ينهش الجسد من الداخل، وغارات ورصاصات غادرة تحاصره من الخارج، ووضع مأساوي يواجهه الكبير والصغير من المدنيين العزل الذين يدفعون الثمن الأكبر للعدوان الإسرائيلي الغاشم لأكثر من 260 يومًا متواصلة.

وأفاد المرصد العالمي للجوع في أحدث تقاريره، بأن خطر المجاعة لا يزال قائمًا في جميع أنحاء غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن مئات الآلاف من السكان يواجهون نقصًا شديدًا في الغذاء ما يؤدي إلى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وخطر المجاعة الوشيك والوفيات. 

حرب التجويع بغزة العدوان الإسرائيلى إسرائيل غزة

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