أخبار فاتتك| 6 مليارات دولار تعويضات للمتضررين من حرب غزة وموعد مباراة منتخب مصر القادمة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

6 مليارات دولار تعويضات للمتضررين من حرب غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن إجمالي التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لمواطنيها الذين تضرروا من الحرب على غزة تبلغ حتى الآن حوالي 22 مليار شيكل (قرابة 6 مليارات دولار).

وأضافت الصحيفة أن هيئة الرقابة المالية الإسرائيلية ناقشت تقرير شكاوى المواطنين الذين تضرروا من الحرب المندلعة في قطاع غزة.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

واصلت أسعار الفراخ ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بعد أن ارتفعت من سعر 85 جنيه منذ بداية أجازة عيد الأضحى ، وحتى أول أمس والذي ارتفعت فيه جنيهان، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبيض.

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"اسمى مش إساءة".. أحلام تعلق على الخطأ باسمها أمام أنغام

أزمة جديدة على وشك الاندلاع بين الفنانة أنغام والمطربة أحلام؛ وذلك بسبب تعرض الأخيرة لموقف محرج بعد أن قامت إحدى المراسلات بمنادها باسم "أحلام" بدلًا من "أنغام" خلال مشاركتها في إحدى المهرجانات.

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم

يبحث عشاق منتخب مصر عن موعد المباراة المقبلة، وذلك بعد التعادل مع غينيا بيساو في آخر مواجهات الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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ستنخفض لـ31 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها البلاد خلال الأيام الجارية تأثرا بمنخفض الهند الموسمي.

وأوضحت الأرصاد أن يومي السبت والأحد سيشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى فيهما درجات حرارة تتراوح بين 37 و39 درجة للعظمى والمحسوسة، وتنخفض على السواحل الشمالية حتى 31 درجة مئوية للعظمى.

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