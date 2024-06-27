الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، ويمثلان الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجديدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد مترو الأنفاق 

في التقرير التالي ننشر مواعيد خطوط مترو الانفاق والقطار الكهربائي التي توضحها الهيئة القومية للأنفاق  للتيسير على المواطنين في معرفة  مواعيدها.

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مواعيد تشغيل المترو 

  • تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا طوال العام️.
  • مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.
  • مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.
  • مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة عدلي منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.
  • مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث:  من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً.
  • ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا.
  • ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر 
    وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب.
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مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

  • محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحًا

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً

  • محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر️.

  • محطةالعبورالجديدة (المعرفة)

أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا

آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة10:30 مساءً إلى محطة بدر

  • محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة6:11 صباحا إلى محطة عدلي منصور.

آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

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