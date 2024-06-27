الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: الاحتلال يمارس أبشع عمليات التعذيب ضد الفلسطينيين على مر التاريخ

الاحتلال
الاحتلال

علق الباحث السياسي، باسم أبوسمية، على المقطع المتداول الذي يوثق اعتداء كلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مُسنة في شمال قطاع غزة، ما تسبب لها في نزيف وكسور.

وقال، خلال مداخله على فضائية "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، اليوم الخميس، إن ما حدث ويحدث وسيحدث ليس بغريب على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنف ضد الفلسطينيين، والجميع يعلم عبر التاريخ بأنه لم يبق مسئول في إسرائيل إلا ومارس القتل والضرب والتعذيب، لافتًا إلى أن ما يحدث ليس بجديد على قوات الاحتلال التي تحتل الفلسطينيين وهي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تقول "إننا هنا أصحاب القرار، فهذا الأمر يعني إرهاب الفلسطينيين وممارسة الضغوطات عليهم لجعلهم يترددون في الدفاع عن أنفسهم".

أشار إلى أنه رغم جسامة واقعها وإفلات كلاب الجيش الإسرائيلي على مُسنة هي مسألة غير إنسانية وأعتقد أن الجميع يستنكر هذه الحادثة البشعة ويدعو إلى وقف هذه الإجراءات، ولكن كل ما كان هناك أجواء حرب تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين كلما تكررت هذه المشاهد مرة أخرى بشكل أعنف وفج.

فلسطين ارهاب الفلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

إعلام عبرى: أهالى قتلى 7 أكتوبر والمحتجزين بغزة يطالبون بالتحقيق مع المُقصرين

تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة جنين بالضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية" توضح تحذير "ماكرون" للفرنسيين من "حرب أهلية"

خبير شئون آسيوية: كوريا الشمالية تسعى للحصول على التسليح النووى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن سلسلة من الأحزمة النارية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

باحثة: الاحتلال ينفذ جرائم فى غزة مدانة من المجتمع الدولى.. ويجب وقف مسلسل التدمير

القاهرة الإخبارية تعرض مقاطع متداولة لاعتداء "كلب بوليسى إسرائيلى" على مسنة فلسطينية بغزة

كاتبة لـ"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يحاول إنهاء المستقبل الفلسطينى بقتل الأطفال والنساء

الأكثر قراءة

يوم دراماتيكى فى بوليفيا.. تفاصيل "الانقلاب الفاشل"

بدء التقديم فى مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فتاة الدقى تلقى مصير ضحايا سفاح التجمع بسبب الحرام.. تفاصيل

وزارة الهجرة تستعد لـ"نسخته الخامسة".. حدثان مهمان فى مؤتمر المصريين بالخارج

"إعلام الإسماعيلية" ينظم احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب