باحث: الاحتلال يمارس أبشع عمليات التعذيب ضد الفلسطينيين على مر التاريخ

علق الباحث السياسي، باسم أبوسمية، على المقطع المتداول الذي يوثق اعتداء كلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مُسنة في شمال قطاع غزة، ما تسبب لها في نزيف وكسور.

وقال، خلال مداخله على فضائية "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، اليوم الخميس، إن ما حدث ويحدث وسيحدث ليس بغريب على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنف ضد الفلسطينيين، والجميع يعلم عبر التاريخ بأنه لم يبق مسئول في إسرائيل إلا ومارس القتل والضرب والتعذيب، لافتًا إلى أن ما يحدث ليس بجديد على قوات الاحتلال التي تحتل الفلسطينيين وهي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تقول "إننا هنا أصحاب القرار، فهذا الأمر يعني إرهاب الفلسطينيين وممارسة الضغوطات عليهم لجعلهم يترددون في الدفاع عن أنفسهم".

أشار إلى أنه رغم جسامة واقعها وإفلات كلاب الجيش الإسرائيلي على مُسنة هي مسألة غير إنسانية وأعتقد أن الجميع يستنكر هذه الحادثة البشعة ويدعو إلى وقف هذه الإجراءات، ولكن كل ما كان هناك أجواء حرب تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين كلما تكررت هذه المشاهد مرة أخرى بشكل أعنف وفج.