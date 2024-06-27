الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

بدء التقديم فى مدرسة العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن بدء التقديم في أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة، وذلك بدخول مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية الخدمة العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، ومؤسسة السويدي إليكتريك وشركة "أيوك". 

شروط التقديم

أوضح شحاتة أن شروط التقديم للمدرسة التكنولوجية تشمل حصول الطالب الراغب في التقديم على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمجموع لا يقل عن ٢٢٠ درجة، وألا تزيد سن الطالب عن ١٨ عامًا في الأول من أكتوبر المقبل، ومتاح التقديم للطلاب من كافة محافظات الجمهورية على غرار المدارس التطبيقية الموجودة بأنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة ثلاث سنوات بالمدرسة التطبيقية وتضم ٣ تخصصات (فنى خدمات قطاع الغرف/ فنى مأكولات ومشروبات ذكور وإناث).  

شروط القبول

أكد أن شروط القبول بالمدرسة موضحة من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع الوزارة واجتياز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية، والتي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي، موضحًا أن مميزات مدرسة العلمين للتكنولوجيا التطبيقية تتمثل في الحصول على شهادة دولية مطابقة للمعايير الدولية والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، مع وجود فرص متاحة بوفرة للتعيين بتلك المصانع والشركات بعد التخرج بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي وتوفير الزي المدرسي.  

وفي سياق آخر، كان قد أشاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بمنظومة العمل المشرفة على ورش العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي يستمر تفعيلها بشكل جيد وسط إقبال كبير من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.  

مركز التطوير التكنولوجى

وقدم شحاتة الشكر للمشرفين على تنظيم ورش العمل ممثلًا في أعضاء مركز التطوير التكنولوجي وإدارة تكافؤ الفرص وإدارة الموهوبين بتعليم مطروح

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