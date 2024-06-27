يوم دراماتيكى فى بوليفيا.. تفاصيل "الانقلاب الفاشل"

يبدو أن الرئيس البوليفي لويس آرسي نجح في التغلب على محاولة للإطاحة بحكومته اليسارية بعد يوم دراماتيكي، اقتحمت خلاله قوات مدججة بالسلاح، بقيادة قائد كبير في الجيش على ما يبدو، قصر الحكومة قبل أن تتراجع ويعتقل زعيمها المزعوم.

وبعد ظهر الأربعاء، حث آرسي المواطنين على النزول إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية في البلاد من محاولة انقلاب واضحة، بعد أن سيطرت القوات على ساحة مركزية في لاباز تضم مباني حكومية.

وقال آرسي في رسالة بالفيديو تم تصويرها في مجلس الشعب الكبير، المقر الرئاسي الرسمي في العاصمة الفعلية لبوليفيا: "نحن بحاجة إلى الشعب البوليفي للتعبئة وتنظيم نفسه ضد هذا الانقلاب ولصالح الديمقراطية".

وأعلن آرسي، وهو محاط بأعضاء حكومته: "لا يمكننا أن نسمح مرة أخرى بمحاولات انقلابية تودي بحياة البوليفيين"، مضيفًا: "عاش شعب بوليفيا.. تحيا الديمقراطية"، وصاح الوزراء رافعين قبضاتهم اليسرى في الهواء. "يعيش رئيسنا لويس آرسي".

جاءت هذه التعليقات بعد أن ادعى أعضاء آخرون في إدارة آرسي وزعماء أمريكا اللاتينية أن الانقلاب الذي قاده الجيش كان جاريًا، حسب صحيفة الجارديان.

وقال نائب الرئيس ديفيد تشوكيهوانكا في تغريدة على تويتر بعد ظهر الأربعاء: "إننا ندين أمام المجتمع الدولي محاولة الانقلاب ضد حكومتنا المنتخبة ديمقراطيًا".

وفي رسالة بالفيديو، زعمت وزيرة الخارجية سيليندا سوسا لوندا، أن بعض وحدات الجيش شنت هجومًا على "الديمقراطية والسلام والأمن القومي".

رئيس بوليفيا السابق يتضامن مع آرسي ودعا أنصاره للنزول إلى الشوارع

كما دق الرئيس السابق إيفو موراليس ناقوس الخطر مع انتشار صور مثيرة للقلق للاضطرابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحث موراليس أنصاره على النزول إلى الشوارع وإغلاق الطرق لمعارضة محاولة الانقلاب المزعومة، والتي ألقى باللوم فيها على قائد الجيش الذي تمت إقالته مؤخرًا، الجنرال خوان خوسيه زونيجا، والذي قيل إنه أقيل من منصبه عشية الاضطرابات التي وقعت يوم الأربعاء.

وكتب موراليس، الذي اضطر إلى الفرار من البلاد في عام 2019 بعد ما وصفه أنصاره بالانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة ثم عاد بعد انتخاب آرسي في العام التالي: "لن نسمح للقوات المسلحة بانتهاك الديمقراطية وترهيب الشعب".

بعد ظهر الأربعاء، بدت الديمقراطية التي تحدث عنها آرسي كثيرًا عشية تنصيبه عام 2020، في خطر عندما أظهرت لقطات تليفزيونية أعضاء ملثمين من الشرطة العسكرية وهم يشقون طريقهم إلى قصر "كويمادو".

آرسي يواجه قائد الانقلاب قبل اعتقاله

ونقلت صحيفة "لوس تيمبوس" عن قائد الجيش البوليفي قوله: "إن آرسي يظل رئيسًا في الوقت الحالي"، ومع مرور الساعات بدا أن آرسي أعاد تأكيد سيطرته.

وتصدى الرئيس البوليفي لقائد الانقلاب زونيجا عند دخوله القصر وتم تصويره وهو يأمر الجنرال بإيقاف قواته: "أنا قائدكم، أطيعوا أوامري".

وبحلول وقت متأخر من بعد الظهر، كان آرسي قد عين قيادة عسكرية عليا جديدة، وأشارت التقارير إلى أن القوات والمركبات المدرعة كانت تنسحب من ساحة موريللو في المركز التاريخي لمدينة لاباز، حيث اندلعت أحداث التمرد الفاشلة على ما يبدو.

وظهر قائد الجيش الجديد، خوسيه ويلسون سانشيز فيلاسكيز، على شاشة التليفزيون الحكومي إلى جانب آرسي وأمر القوات التي نزلت إلى الشوارع بالعودة إلى الثكنات، وأثناء حديثه هتف أنصار الرئيس: "الديمقراطية، ديمقراطية، ديمقراطية".

وبحلول المساء، وردت تقارير تفيد بأن زونيجا قد اعتقل بتهم ارتكاب جرائم إرهابية وانتفاضة مسلحة عند مدخل مقر هيئة الأركان العامة في لاباز، وأظهرت لقطات مصورة اقتياده بعيدًا في شاحنة بيضاء تابعة للشرطة.

زعماء أمريكا اللاتينية وأوروبا ينددون بمحاولة الانقلاب ويؤكدون دعمهم غير المشروط لـ آرسي

وفي حديثه في باراجواي المجاورة، قال رئيس منظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، إن المنظمة لن تتسامح مع "أي نوع من تمزيق النظام الدستوري الشرعي في بوليفيا".

ومع تطور الأحداث، تحدث زعماء أمريكا اللاتينية من مختلف الأطياف السياسية ضد محاولة الاستيلاء على السلطة.

ونددت الرئيسة المكسيكية اليسارية المنتخبة، كلوديا شينباوم، بما وصفته بـ"الهجوم على الديمقراطية". وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "دعمنا غير المشروط للرئيس لويس آرسي وشعبه".

وحث رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو البوليفيين على "الدفاع عن ديمقراطيتهم ودستورهم ورئيسهم... لا للفاشية.. لا للانقلابية".

وقال: "كيف يجرؤون على محاولة فرض انقلاب في القرن الحادي والعشرين".

كما أدان رئيس أوروجواي المنتمي إلى يمين الوسط، لويس لاكال بو، الأحداث التي "هددت النظام الديمقراطي والدستوري" في بوليفيا، وانتقد رئيس باراجواي المحافظ سانتياجو بينيا "التعبئة غير الطبيعية" للقوات.

وبحسب ما ورد عقدت حكومة البرازيل اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأزمة، حيث قال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا للصحفيين: "أريد أن تسود الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، الانقلابات لم تنجح قط".

وأمر الرئيس الكولومبي اليساري جوستافو بيترو سفارة بلاده في بوليفيا بتوفير المأوى لأي شخص يتعرض للاضطهاد من قِبل أولئك الذين يقفون وراء الانتفاضة، وتعهد بيترو بأنه "لن تكون هناك علاقة دبلوماسية بين كولومبيا والديكتاتورية".

وندد رئيس تشيلي جابرييل بوريتش بـ"الاستخدام غير المقبول للقوة من قِبل قطاع من الجيش البوليفي".

وكانت هناك أيضًا إدانات من أوروبا، حيث دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى احترام الديمقراطية وسيادة القانون. وقال سانشيز في تغريدة على تويتر: "إسبانيا تدين بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا".

وقال السفير البريطاني في بوليفيا ريتشارد بورتر: "إنه يراقب الوضع عن كثب"، مضيفًا: "المملكة المتحدة تدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".