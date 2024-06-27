الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 33 محضرًا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتم تحرير 33 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحي والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحي، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

تضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 33 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قِبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من تحرير 33 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قِبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

وشدد وكيل وزارة التموين فى الغربية على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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