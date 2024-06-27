الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد رحلات السوبر جيت الخارجية والداخلية وأبرز خدماتها

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن، وخاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة وكذلك رحلات العمرة.

مواعيد السوبرجيت لنقل الركاب 

وتستعرض “الدستور” خدمات السوبرجيت لنقل الركاب لمختلف المحافظات، وننشر في التقرير التالي خدمات الأتوبيسات المكيفة التي تشغلها شركة السوبر جيت، للتيسير على المواطنين في معرفة مواعيد الأتوبيسات التي يرغبون الحجز فيها.

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خدمات السوبر جيت 

• تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات، من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.
• تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقة للبيئة.
• يبلغ إجمالي عدد الخطـوط علـي مستوي الجمهوريــة (36) خطا.
• تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.
• يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من وإلى (الإسكندرية - الساحل الشمالى - مرسى مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ، الغردقة، المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، سفاجا، نوبيع)، وقريبا من (إسماعيلية - منصورة).

قسم السياحة بالشركة

• تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وسيتم توصيل العميل إلى الفندق بالإضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

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رحلات العمرة 

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية (مكة -  المدينة المنورة)، وشمل البرنامج:
1. الطيران:سعودى ومصر للطيران (القاهرة/المدينة-جدة/القاهرة) والعكس.
2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة
3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة
4. رسوم التأشيرة
5. باركود وزارة السياحة
6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

•   للحجز والاستعلام:
• 01010037736 Whatsapp  + call   
• 01010038808    Whatsapp +  call
• 01010303067    Whatsapp +  call
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