حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ265 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

37718 شهيدًا حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و140 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86377 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات فى غزة خلال 24 ساعة