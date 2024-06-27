الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوالى 38 ألف شهيد.. الإبادة الجماعية والمجازر متواصلة فى غزة لليوم الـ265

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ265 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

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ارتقاء 8 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مواقع شمال غزة

37718 شهيدًا حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و140 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37718 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86377  مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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مسئولون فى غزة: 17 ألف طفل فى القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان المتواصل

أبرز التطورات فى غزة خلال 24 ساعة

  • نسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع، بينما جددت المدفعية قصفها لمناطق وسط المدينة.
  • شن غارة في محيط منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.
  • شن سلسلة غارات على مدرسة الخنساء التي تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.
  • استشهاد مواطن وسقوط إصابات في قصف منزل لعائلة وادي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.
  • استشهاد طفلتين في قصف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • نسف مبانٍ سكنية في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
  • إطلاق الزوارق الحربية القذائف نحو شاطئ النصيرات ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
  • إطلاق نيران "الأباتشي" صوب المناطق الجنوبية لمدينة غزة، تزامنًا مع قصف شقة سكنية بجوار مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع.
الإبادة الجماعية المجازر المروعة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي خانيونس مخيم النصيرات

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