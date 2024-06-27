4580 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من مراكز ومدن الغربية

واصلت محافظة الغربية حملاتها اليومية للتخلص من التراكمات والمخلفات في المحافظة، وجرى رفع ما يقدر بـ4580 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ24 ساعة فقط.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال إن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخرت كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

وشدد رحمي على استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، كما شدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض.

وعلى صعيد منفصل، وفى لفتة طيبة، أطلقت عدة كنائس ومحلات وأندية وأماكن عامة وخاصة، بمختلف المحافظات، مبادرات مماثلة لفتح قاعاتها الخدمية أمام الطلاب من المسلمين والمسيحيين، مع الاستعانة بالمولدات الكهربائية لضمان استمرار التيار، بالإضافة إلى توفير مياه باردة ومشروبات مجانية داخل المكان للراغبين من الطلاب، فى إطار المساهمة فى تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، فى تلك المرحلة الدراسية المهمة من حياتهم.

وأعلنت عدة جهات فى الغربية عن فتح أبوابها لاستضافة طلاب الثانوية العامة للمذاكرة داخل قاعات مكيفة خلال فترات انقطاع التيار الكهربى عن المنازل، فى لفتة طيبة تبرز التعاون والتضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع المصرى.

وفي مدينة زفتى أعلنت عدة كافيهات عن دعوتها للطلاب للاستذكار داخل قاعاتها المكيفة، التى يجرى إضاءتها وتشغيلها بمولدات كهرباء حال انقطاع التيار الكهربى، وفى مقدمتها كافيهات شارع البحر مثل فيونكا والخديوى والوكالة.

كما فتحت صاحبة مركز تجميل بزفتى أبواب المركز أمام طلاب الثانوية العامة لاستخدام القاعة الملحقة به، إلى جانب نادى زفتى الرياضي الذي فتح أبوابه أمام جميع الطلاب من أهالى المركز للاستذكار داخله.