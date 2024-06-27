تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة لمباحث التموين بالغربية

تلقت مباحث التموين بمحافظة الغربية إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 119 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، تمت هذه الحملات الرقابية على مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وجرى تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

كما تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية، وتحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بسيون والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، تمكنت من ضبط 22.5 كيلو لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و120 كيلو مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق ومجهولة المصدر وحررت 28 محضرا بأسواق ومحال شهيرة بمركز ومدينة بسيون.

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