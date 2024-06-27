فتاة الدقى تلقى مصير ضحايا سفاح التجمع بسبب الحرام.. تفاصيل

في أحد الشوارع الهادئة بمنطقة الدقي الراقية داخل شقة مكونة من غرفة ومطبخ وحمام "ستديو" كانت فتاة عشرينية على موعد مع مصير قاسٍ على غرار ضحايا سفاح التجمع اللاتي فارقن الحياة أثناء ممارسة الرذيلة عندما حان أجلها في أحضان عشيقها بسبب المخدرات والعلاقة العنيفة.

لغز جثة فتاة الدقي

فتاة الدقي البالغة من العمر ٢٠ عامًا بعدما تركت منزل أسرتها المعترضين دائمًا على ملابسها المتحررة وأسلوب حياتها المنفتح استأجرت شقة صغيرة بمنطقة الدقي واستطاعت تأمين إيجارها من عملها كـ"موديل" وتيك توكر حتى تعرفت على مسجل خطر ليحول حياتها إلى جحيم بعدما قام بتعليمها تناول المخدرات وأقام معها علاقة محرمة.

المسجل خطر كان يتردد على الفتاة في شقتها دائمًا لقضاء سهرات حمراء سوية تتخللها جلسات لتعاطي المواد المخدرة ثم يعقبها ممارسة الحرام تحت تأثير المخدرات، صباح الأربعاء انبعثت رائحة كريهة من شقة الفتاة بعد اختفائها عدة أيام عن الظهور والخروج يوميًا كما اعتادت ما أثار شك ساكني العقار فتم إبلاغ قسم شرطة الدقي لتحضر قوة أمنية وتكسر باب الشقة وتكتشف المفاجأة.

ملابس خليعة

جثة الفتاة داخل غرفتها ترتدي ملابس شفافة خليعة "قميص نوم" وجثتها في حالة تعفن رمي نتيجة مرور أكثر من ٣ أيام على وفاتها، لتبدأ رحلة البحث الجنائي بتكليف من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية للكشف عن ملابسات الواقعة خاصة أن الجثة دون إصابات وتشير لوجود جريمة وأن الفتاة تقيم بمفردها بحسب أقوال الجيران.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة التقط طرف الخيط عندما فحص فريق البحث كاميرات المراقبة في محيط العقار ليتبين صعود شاب وخروجه في وقت معاصر لتوقيت وفاة الفتاة الذي حدده الطب الشرعي ثم عودته مرة أخرى بعد ٣ أيام وخروجه من العقار حاملًا "شاشة" لتتجه أصابع الاتهام اليه.

قوة من قسم شرطة الدقي برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث نجحت في تحديد هوية الشاب بسهولة لسجله الإجرامي السابق وتم إلقاء القبض عليه ليلقي قنبلة خلال مواجهته بقتل الفتاة قائلًا: "أنا مقتلتهاش هي ماتت لوحدها لما كانت معايا في السرير".

وقال العشيق إنه اعتاد ممارسة الرذيلة بطريقة شاذة وبعنف مع الفتاة إلا أنها في ذلك اليوم وفي أحد لقاءاتهما العاصفة فوجئ بها ساكنة تمامًا بين يديه وتحولت لجثة هامدة، وعندما تأكد من وفاتها استولى على هواتفها وفر هاربًا ثم عاد بعد ٣ أيام ليسرق الشاشة وباقي متعلقاتها خاصة أنه لاحظ عدم اكتشاف أحد وفاتها ما شجعه للعودة مرة أخرى.

رائحة كريهة تفضح سهرة مشبوهة

كانت شهدت منطقة الدقي حادثًا مؤسفًا عندما فضحت رائحة كريهة سهرة حمراء انتهت بجريمة بشعة، حيث عثر على جثة فتاة في حالة تعفن تبين أنها فارقت الحياة أثناء ممارستها الرذيلة مع عشيقها الذي ترك جثتها وفر هاربًا.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أن المتوفاة لفظت أنفاسها الأخيرة خلال جلسة كيف وممارسة الرذيلة الشاذة رفقة صديقها، والذي فر هاربًا قبل ضبطه من قِبل الأجهزة الأمنية.



تلقي المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة ترتدي ملابس داخلية فقط وفي حالة تعفن، وبتفريغ الكاميرات بمحيط العقار، والتي رصدت دخول شاب إلى العقار وتبين تردده على الفتاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة بطريقة شاذة معه فقام بترك الشقة والهروب خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.